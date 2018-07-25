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В России вырастут цены на авиабилеты
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В России вырастут цены на авиабилеты 

Федеральное агентство новостей 11 минут назад
Москва, 25 июля. Российские авиакомпании увеличат топливный сбор из-за подорожания керосина. Отмечается, что цены растут из-за весеннего скачка стоимости цен на горючее.
Ранее оно подорожало на 20%. Как пишет «Коммерсантъ», напрямую компании о подорожании пока не говорят, но признают, что в ближайшее время это неизбежно произойдет. Источник издания утверждает, что стоимость билетов вырастет на 10% в зимнем сезоне.
Ранее сообщалось, что меры, принятые российским правительством, привели к стабилизации цен на бензин и дизтопливо в стране. Снижение биржевых индексов указывает на то, что стабилизация цен на рынке горюче-смазочных материалов становится все прочнее. В ближайшее время цены не будут опережать темпы роста инфляции, как это было в конце мая.
Напомним, что в последний месяц весны стоимость бензина за одну неделю подскочила на один рубль.
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