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Вся правда о вине: как правильно выбрать, когда следует употреблять и какую пользу может принести
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Вся правда о вине: как правильно выбрать, когда следует употреблять и какую пользу может принести 

Вечерняя Москва 1 час назад
«Вечерняя Москва» помогает расширить знания об этом напитке.
Практически каждый из нас регулярно употребляет вино. Кто-то отдает предпочтение густым красным напиткам, другие с удовольствием употребляют более легкие розовые. Жаркие споры разгораются между любителями сладких вин и их оппонентами, поклонниками сухого. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как выбрать себе вино, как оно может помочь организму и в каких количествах его не стоит употреблять.
— Вопрос выбора вина на самом деле абсолютный абстрактный, — считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. — Тут ведь все зависит от доходов: если они у вас безграничны, то и мир вина для вас будет настолько же безграничен. Поэтому давайте будем все-таки ориентироваться на доход среднего россиянина. Соответственно, и средняя цена за бутылку будет колебаться при таких условиях в районе 500 рублей.
При этом, отметил Леонид Попович, придя в магазин и встав перед полкой с алкоголем, предпочтение в средней ценовой категории стоит отдать отечественной продукции. Если сравнивать российское и итальянское вино ценой до 500–600 рублей, то соотношение цена/качество без сомнения будет на стороне российского производителя.
Впрочем, может случиться и так, что вино, каким бы хорошим и дорогим ни было, не просто не принесет удовольствия, а доведет до изжоги и в худшем случае — до больничной койки. По мнению главного редактора «Российского альманаха вин» Олега Филиппова, стоит обратить пристальное внимание на свое здоровье и наличие аллергий, прежде чем приступать к у потреблению.
— Думаю, никого не удивит, если первыми в этом списке, кому я настоятельно не рекомендую употреблять вино, станут беременные женщины. Захламлять организм в такое чувствительное время лишними веществами совершенно не нужно, особенно спиртом. Кроме того, обходить вино стороной я бы порекомендовал тем, у кого наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), особенно у кого повышенная кислотность. Таких людей буквально один-два бокала способны довести до сильнейшей изжоги. С другой стороны, людям с низкой кислотностью как раз можно порекомендовать немного кислых вин, — сказал Олег Филиппов. — Люди с ЖКТ могут осторожно пробовать более танинные вина, которые встречаются преимущественно среди красных сортов.
Конечно, совсем не обязательно отказываться от вина полностью, но стоит постоянно держать в памяти особенности своего организма. Можно выбрать определенные сорта, которые подойдут организму и не окажут вредного влияния. Однако если со здоровьем проблем нет, то полтора — два бокала вина для мужчин и один — полтора бокала для женщин в день вполне могут оказать благотворное влияние на организм. В красном вине множество веществ, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему человека, а белое, в свою очередь, положительно действует на уже упомянутый ЖКТ.
— Вы могли не знать, но служащим на подводных лодках морякам в сутки положено 100 грамм красного вина для хорошей работы пищеварительной системы. Кроме того, вино — обязательный компонент средиземноморской диеты. Так что один — два бокала в день вам вряд ли навредят — скорее всего, помогут, — заключил Олег Филиппов.
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