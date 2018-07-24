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Поправки в ГК разрешили супругам совместно выражать свою последнюю волю
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Поправки в ГК разрешили супругам совместно выражать свою последнюю волю 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
С 1 июня будущего года официально будет разрешено составлять совместные завещания супругов. По словам председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, подобная форма позволит предотвратить многие семейные конфликты.
Главное в семейном завещании то, что супруги смогут прописать несколько вариантов на все случаи жизни. Что будет, если один из любящих людей умрет раньше? Где будет жить вдова? Что останется вдовцу кроме слез? И так далее.
Теперь при наличии совместного завещания не нужно будет сначала делить совместную собственность супругов после смерти одного из них, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках, как это происходит сейчас. Можно заранее указать — кому, какое имущество и в какой последовательности переходит в том или ином случае.
Например, можно прописать, что в однокомнатной квартире, которая принадлежит обоим супругам, после смерти одного из них остается жить второй. Сегодня в таком горьком случае могут появиться другие наследники, претендующие на свою долю от умершей половинки. Родственный спор вокруг нескольких квадратных метров может гораздо раньше свести в могилу второго супруга. Но так нельзя.
"Такие завещания могут быть особенно востребованы, когда у супругов есть дети от предыдущих браков, и в случаях, когда супруги имеют общих детей, и хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства", отметил Павел Крашенинников.
Совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения возможности для злоупотреблений введена обязательная видеофиксацию нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают.
"В тех же целях устанавливается недопустимость составления совместного завещания в закрытой форме и в чрезвычайных обстоятельствах", сказал Павел Крашенинников.
Кроме того закон разрешает составлять наследственные договоры: соглашение по поводу будущего наследства между потенциальным наследодателем, с одной стороны, и возможными наследниками — с другой.
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