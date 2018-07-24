Шмели могли прибыть в Исландию на кораблях викингов

Группа специалистов из Северного (Арктического) федерального университета и Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН провела исследования фауны Исландии на примере шмелей. Эти насекомые необходимы для нормального существования экосистем и сельского хозяйства, в том числе выращивания кормовых трав в условиях Севера. Результаты работы опубликованы в журнале ZooKeys.

Происхождение фауны и флоры Исландии до сих пор недостаточно исследовано. Ряд ученых полагает, что все виды живых существ пришли на остров относительно недавно, после завершения ледникового периода. Другие считают, что некоторые живые организмы могли пережить ледниковый период на этом острове, например, на теплых участках около горячих источников.

Современные генетические методы дали возможность получить новые данные для того, чтобы пролить свет на эту загадку. Исследования подтвердили, что большинство видов исландских шмелей появились на острове совсем недавно, в период с середины XX по начало XXI веков. Это представители генетических линий, широко распространенных в Евразии. Однако один из видов — шмель вересковый (Bombus jonellus) — представлен на острове двумя генетическими линиями, одна из которых указывает на более древнее происхождение.

По мнению ученых, эти шмели могли попасть в Исландию вместе с викингами. В этот исторический период в Северной Атлантике курсировало большое число кораблей, на которые могли попасть разные мелкие животные. С викингами расселялись не только шмели, но и некоторые млекопитающие, например, особая генетическая линия домовой мыши, найденная на Оркнейских островах.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Пресс-релизы о научных исследованиях, информацию о последних вышедших научных статьях и анонсы конференций, а также данные о выигранных грантах и премиях присылайте на адрес science@indicator.ru.