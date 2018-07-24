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Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам
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Главный мышелов британского МИД изменил своим вкусам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Кота по кличке Палмерстон из британского министерства иностранных дел застукали с утенком в пасти. Об этом сообщает The Telegraph.
Главного мышелова МИД не раз заставали во время схваток с Ларри — котом из офиса премьер-министра Великобритании, но ранее он не проявлял интереса к птицам. Палмерстон пересек улицу Уайтхолл, держа в зубах утенка, которого он успел утащить из-под носа матери между Даунинг-стрит и парком Сент-Джеймс.
По информации издания, кот был замечен с этой добычей вскоре после появления нового министра иностранных дел Джереми Ханта, о назначении которого стало известно 9 июля.
Палмерстона взяли из приюта BDCH в апреле 2016 года. У кота есть свой собственный Twitter-аккаунт, на который подписаны более 65 тысяч пользователей. Его главным конкурентом является Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, 10.
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