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Пищевые дрожжи могут вызвать лекарственную резистентность
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Пищевые дрожжи могут вызвать лекарственную резистентность 

Medical Insider 1 час назад
Фото: Medical Insider
Фото: FlickrПищевые дрожжи могут вызвать лекарственную резистентностьНедавнее генетическое исследование показывает, что тип дрожжей, обычно используемых в пищевой промышленности, генетически идентичен грибковой инфекции, которая вызывает лекарственную устойчивость.
Применение грибов рода Саndida в промышленности
Точно так же, как бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, многие грибы становятся невосприимчивыми к противогрибковым средствам. Это противогрибковое сопротивление особенно серьезно для людей с ослабленной иммунной системой. В настоящее время лекарственно-устойчивые дрожжевые инфекции наиболее вероятны, вызываемые грибками рода Candida. Существует пять патогенных видов Candida. Наименее понятной, что касается генетики, является Candida krusei. Для сравнения, Pichia kudriavzevii считается полезным для организма; он использовался на протяжении веков в производстве продуктов питания и в процессе ферментации таких продуктов, как маниока, кукурузные напитки и ферментированное молоко.
На самом деле, использование P. kudriavzevii неуклонно растет в последние годы благодаря его роли в производстве биоэтанола и других полезных химических веществ. Несмотря на важность и распространенность обоих грибов, упомянутых выше, мало что известно об их генетическом составе.
Материалы и методы обследования
Так, группа исследователей из университетского колледжа Дублина (University College Dublin) в Ирландии решила детально изучить их ДНК. То, что они обнаружили, стало неожиданностью как для ученых-медиков, так и для экспертов в области биотехнологий. Свои выводы они опубликовали в журнале PLOS Pathogens.
Всего они секвенировали геном 30 клинических и экологических штаммов двух видов.
Результаты научной работы
Они обнаружили, что, по сути, P. kudriavzevii и C. krusei являются одним и тем же видом с 99,6% соответствием их ДНК. Кроме того, и что еще более тревожно, оба вида показали аналогичную устойчивость к противогрибковым препаратам. Другими словами, P. kudriavzevii имеет потенциал, чтобы вызвать серьезные заболевания у человека. Результаты вызывают удивление и беспокойство в равной мере.
«Если бы я предложил использовать лекарственно-устойчивые Candida albicans для приготовления пищи, меня бы немедленно остановили. Но против лекарственно-устойчивой Candida krusei никто не возражает, потому что производители продуктов питания используют для нее другое имя», — сказал автор исследования Кеннет Вулф.
Соавтор исследования Александр Дуглас (Alexander Douglass) дает несколько рекомендаций: «возможно, было бы целесообразно рассмотреть непатогенные виды Pichia kudriavzevii в качестве возможной альтернативы для некоторых видов промышленного применения».
«Было бы также целесообразно установить ограничения на допустимые уровни лекарственной устойчивости у штаммов P. kudriavzevii, которые используются в промышленности, в частности пищевой промышленности».
Ученые также определили третье и четвертое название гриба: Issatchenkia orientalis, который в настоящее время устарел; и Candida glycerinogenes, который используется в Китае для производства глицерина с 1970-х годов.
Выводы
Авторы рекомендуют, чтобы все вышеперечисленное отныне именовалось P. kudriavzevii во избежание путаницы.
Авторы другого исследования утверждают, что грибы рода Malassezia находятся везде, и иногда они опасны для человека.
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