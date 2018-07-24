Краткий мастер-класс по взаимоотношениям с чиновниками на местах

В моей деревне в Орловской области раньше постоянно отключали свет. Могли и на сутки вырубить, пока я не стала доставать всех, кого можно достать по этому вопросу.

Теперь днем не отрубают, теперь — ночью.

Не часто, но в связи с дождями уже третий раз за 10 дней. Но довольно быстро включают, правда.

Я не всегда даже позвонить успеваю. А сегодня успела. Вернее, первой звонила мама, как самая приличная в нашей семье. Маме вежливо ответили, что свет будет фиг знает когда. По мере устранения неполадок.

Ну вроде, кажется, добавить нечего, сиди и жди. Время половина первого ночи, можно и спать лечь. Но я не могу спать, когда в мире творится беспредел. Я схватила мобильник:

— Здравствуйте, меня зовут Яна. Чем я могу вам помочь?

— Меня зовут Марина Константиновна. Хочу знать, когда в нашей деревне Гадюкино, в которой постоянно идут дожди дадут свет?!

— Ориентировочно в половине четвертого утра!

— Яночка, а разговоры же записываются?

— Конечно!

— Тогда я надеюсь, что ваше руководство завтра прослушает эту запись. Значит, так! Суки вы долбанные! Как же вы за#$%&, твари! Сколько на%$# можно издеваться над людьми, б%$# е%#чие? Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, в этой долбанной деревне каждую ночь отключают нахер свет! Завтра я возьму вилы, найду вашу богадельню и пере$#@% всех на$%# к чертям собачим! Сука, столько лет вы не можете починить этот е#$@й свет в этой гребанной деревне, пидорасы долбанные… да чтоб вы все… пи-пи-пи. Завтра ждите в гости, можете даже сразу полицию вызвать, суки! Вам это все равно не поможет! Всего хорошего!

Я бросила трубку.

Свет дали через три минуты. Даже не знаю, что сказать. Похоже я нашла способ борьбы с беспределом на местах.

Запомните этот текст, про вилы особенно. И не благодарите.