Реконструкцию одного из сельских домов культуры КЧР проведут впервые за 80 лет

ЧЕРКЕССК , 24 июля. Реконструкция Дома культуры, капитальный ремонт которого не проводился с момента его открытия более 80 лет назад, началась в селе Красный Курган Карачаево-Черкесии , сообщила во вторник пресс-служба главы и правительства КЧР.

"В селе Красный Курган Малокарачаевского района начались работы по реконструкции двухэтажного Дома культуры, общая площадь которого составляет около 1300 кв. м. Здание было построено еще в 1937 году и с тех пор не ремонтировалось. Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках реконструкции планируется заменить кровлю здания, инженерные сети, обновить фасад. Запланированы также работы по благоустройству прилегающей территории, предусмотрена парковочная зона. После капитального ремонта Дом культуры, где будут располагаться музыкальная школа, библиотека и помещения для занятий детей в различных кружках, будет адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Карачаево-Черкесии по двум ФЦП «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий» запланировано строительство и реконструкция девяти домов культуры. В 2017 году такие объекты построены и реконструированы в 12 сельских поселениях республики.