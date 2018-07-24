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Определился лидер среди производителей минералки на конкурсе «Московское качество»
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Определился лидер среди производителей минералки на конкурсе «Московское качество» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Москвичи активно выбирают любимые хлебобулочные изделия и бутилированную воду, представленные на конкурсе «Московское качество».
Хлебобулочные и кондитерские изделия представлены в шести номинациях: «Мучнисто-кондитерские изделия (пряники)», «Изделия мучнисто-кондитерские для потребителей с сахарным диабетом», «Изделия хлебобулочные для потребителей с сахарным диабетом», «Хлеб подовый из муки пшеничной высшего сорта», «Сдобные изделия (куличи)», «Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной». В категории «Здоровое питание» горожане назовут лучшую, на их взгляд, столовую питьевую воду, минеральную лечебно-столовую воду и воду для детского питания. Также москвичи выбирают лучшие магазины и управляющие компании.
Среди марок минеральной лечебно-столовой воды сейчас лидируют «Рычал Су» и «Боржоми» (см. инфографику). А лучшие хлебобулочные изделия для диабетиков, по мнению москвичей, пекут компании «Фацер» и «Русский хлеб».
Впрочем, как показывает практика, лидеры голосования могут поменяться буквально в любой день. Вывод — заходите на сайт Московской торгово-промышленной палаты и делайте свой выбор! Кто знает — может быть, именно ваш голос станет решающим.
Кстати, с одного IP-адреса можно проголосовать только один раз, поэтому результаты голосования вполне объективны.
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