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Все включено: загородный отель HELIOPARK Thalasso
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Все включено: загородный отель HELIOPARK Thalasso 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Неподалеку от Звенигорода, в 45 км от Москвы по Новорижскому шоссе в экологически чистом районе расположен отель HELIOPARK Thalasso. Гостиница находится в лесопарковой зоной. На ее территории разместились небольшой пруд и площадка для спортивных развлечений.
Отель состоит из четырех корпусов и 162 номеров различной категорий: двухместные и номера повышенной комфортности для проживания трех и более человек. Каждый гость найдет себе занятие по душе независимо от предпочтений — тишина и спокойный отдых или активные развлечения на свежем воздухе. Каждые выходные команда анимации готовит для постояльцев и их детей развлекательные программы, мастер-классы, барбекю-шоу и многое другое.
Отель работает по системе «Все включено» (шведский стол: завтрак, обед и ужин). В стоимость проживания входит: посещение спелео-камеры (по предварительной записи); бильярд; настольный теннис; уличный волейбол, баскетбол, футбол — по программе анимации; посещение Wellness-center; прокат велосипедов, самокатов, роликов, коньков, санок, ледянок, лыж, финских саней и снегокатов; детская комната; детская анимация; прокат утюга и гладильной доски; развлекательная анимация, вечерние шоу-программы, дискотека; пользование открытым бассейном; парковка.
Посещение комплекса HELIO SPA станет прекрасным завершением насыщенного дня на свежем воздухе. Всевозможные виды массажа: традиционный, стоун-массаж, китайский точечный, балийский, тайский, детский и другие, а также косметологические программы, лечебные ванны и обертывания.
Провести день в отеле и воспользоваться дополнительными услугами можно и без проживания, приобретя дневную карту гостя.
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