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День физкультурника отметят жители Митина
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День физкультурника отметят жители Митина 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
11 августа на стадионе «Красный Октябрь» по адресу: улица Тушинская, владение 16 проведут спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. В нем примут участие любители активного отдыха всех возрастов. Начало праздника в 11.00.
«Горожане проверят свою меткость и точность в дартсе, ловкость в петанке и жульбаке, покажут силу и выносливость в армспорте. Все желающие смогут посостязаться в перетягивании каната, поиграть в гигантские шашки, настольные игры (футбол, хоккей) и поучаствовать в конкурсах. Победителей и призеров наградят медалями и памятными дипломами», — говорится в сообщении официального портала правительства Москвы. (ср)
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