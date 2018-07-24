День физкультурника отметят жители Митина 

11 августа на стадионе «Красный Октябрь» по адресу: улица Тушинская, владение 16 проведут спортивный праздник, приуроченный ко Дню физкультурника. В нем примут участие любители активного отдыха всех возрастов. Начало праздника в 11.00.
«Горожане проверят свою меткость и точность в дартсе, ловкость в петанке и жульбаке, покажут силу и выносливость в армспорте. Все желающие смогут посостязаться в перетягивании каната, поиграть в гигантские шашки, настольные игры (футбол, хоккей) и поучаствовать в конкурсах. Победителей и призеров наградят медалями и памятными дипломами», — говорится в сообщении официального портала правительства Москвы. (ср)