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Наркоман, устроивший в марте резню на проспекте Стачки, предстанет перед судом
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Наркоман, устроивший в марте резню на проспекте Стачки, предстанет перед судом 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
ЧП произошло 6 марта 2018 года
Следком по Ростовской области завершил расследование громкого преступления, взбудоражившего донскую столицу весной этого года. Мужчина, с ножом бросавшийся на прохожих, предстанет перед судом. Ростовчанин обвиняется в попытке убийства и в угрозе убийством.
ЧП произошло 6 марта на проспекте Стачки. 29-летний ростовчанин, вооруженный ножом и пребывая в состоянии наркотического опьянения, ранил ножом двух своих знакомых. Также он угрожал женщине, случайно оказавшейся рядом и просто ожидавшей на остановке автобус.
Пострадавших увезли в больницу. К счастью, их удалось спасти.
Виновника происшествия окружили полицейские. Долгое время его уговаривали добровольно сдаться, однако тот отказывался. Наконец, лишь с помощью очевидцев преступника удалось обезвредить и задержать. До окончания расследования ростовчанин был помещен в СИЗО.,
— Установлено, что ранее обвиняемый был судим за совершение изнасилования, а также кражи и грабежи, — сообщили в донском следкоме.
Сейчас следствие завершено и уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 20 лет колонии.
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