Кандидат в мэры Собянин встретился с доверенными лицами

Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился со своими доверенными лицами в избирательном штабе.

"Спасибо, что вы оказали мне доверие, став моими доверенными лицами", — обратился к участникам встречи Собянин. Он отметил, что должность мэра — «не самое простое занятие», так как наряду с достижениями «есть и проблемы, есть задачи, над которыми надо работать».

По словам Собянина, доверенные лица разделяют с кандидатом ответственность «за то, что произошло и что происходит». Он подчеркнул, что доверенные лица своими именами гарантируют, что обещания, данные во время предвыборной кампании, будут выполнены. «Здесь собрались люди разных возрастов, разных профессий, и, пожалуй, самое главное, что нас объединяет: что мы неравнодушны и активны, мы любим свой город и вместе делаем все, чтобы город процветал», — отметил Собянин