Собянин рассказал о выполнении обещаний, данных им на прошлых выборах

"Многие из вас участвовали в прошлой кампании, были доверенными лицами, я надеюсь, что я вас не подвёл. Подавляющее большинство всех предвыборных заявлений, обещаний — они исполнены. Я сам скрупулёзно ещё раз проверил все, что мы обещали, сверил все цифры и могу со спокойной совестью сказать, что мы сделали многое", — сказал Собянин во вторник на встрече со своими доверенными лицами.

Вместе с тем он отметил, что в городе ещё остаются нерешенные задачи и проблемы.

"Мы находимся на середине пути. И нам не замедлять и не успокаиваться нужно, а двигаться вперёд. Москва вышла в пятёрку лучших городов мира, но если мы не будем двигаться вперёд, мы очень быстро скатимся вниз. Постоянно нужно стремиться быть первыми, и тогда мы точно, если не будем первыми, будем лидерами, а это важно для каждого жителя", — отметил Собянин.

Мэр добавил, что реализуя гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования город оценивает свой успех не в миллиардах или километрах, а в том, чтобы москвичи и каждый человек чувствовал, что «эти проекты реализуются для него и ради него».

"Если нам это удастся сделать, будем считать, что мы победим. И я уверен, что у нас это получится", — добавил он.

Изначально на регистрацию кандидатами в мэры подали документы более 30 человек, однако свыше 20 из них не смогли собрать подписи избирателей и муниципальных депутатов в свою поддержку, другие по собственному желанию сняли свои кандидатуры.