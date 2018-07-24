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В Кронштадт ко Дню ВМФ доставят мощи святого Федора Ушакова
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В Кронштадт ко Дню ВМФ доставят мощи святого Федора Ушакова 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Поклониться святыне можно будет с 25 июля по 28 июля.
25 июля ко дню ВМФ в Морской собор Кронштадта будут доставлены мощи адмирала Федора Ушакова. Они будут доступны для поклонения верующих три дня — до 28 июля. Об этом говорится на официальном сайте Московского Патриархата.
Предполагается, что в церемонии встречи мощей, которая пройдет на аэродроме Пушкин, примут участие заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Федотенков, а также морской взвод роты Почетного караула Западного военного округа и офицеры и матросы 907 объединенного учебного центра ВМФ. Помимо этого, ожидается выступление оркестра Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова».
Церемония встречи завершиться в 16.00, после чего мощи станут доступны для поклонения.
В настоящий момент мощи хранятся в Санаксарском мужском монастыре в Мордовии.
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