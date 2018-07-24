Васильев прокомментировал поправки в закон о конкуренции

Зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев на пленарном заседании во вторник прокомментировал поправки в закон о защите конкуренции.

Сенатор отметил, что инициатива даёт право предпринимателям обжаловать во внесудебном порядке действия и бездействие органов, которые занимаются предоставлением государственных и муниципальных услуг.

Это, в частности, распространяется на территориальные сетевые организации, которые занимаются поставками воды, газа и тепла. Ранее по этим основаниям можно было обжаловать только действия компаний, осуществляющих эксплуатацию сетей.

«Единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей, и уполномоченных органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит антимонопольному органу оперативно восстанавливать нарушенные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке», — уточнил Васильев.