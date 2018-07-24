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Васильев прокомментировал поправки в закон о конкуренции
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Васильев прокомментировал поправки в закон о конкуренции 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев на пленарном заседании во вторник прокомментировал поправки в закон о защите конкуренции.
Сенатор отметил, что инициатива даёт право предпринимателям обжаловать во внесудебном порядке действия и бездействие органов, которые занимаются предоставлением государственных и муниципальных услуг.
Это, в частности, распространяется на территориальные сетевые организации, которые занимаются поставками воды, газа и тепла. Ранее по этим основаниям можно было обжаловать только действия компаний, осуществляющих эксплуатацию сетей.
«Единообразие при обжаловании действий организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей, и уполномоченных органов власти в сфере градостроительных отношений, от которых зависит процесс строительства, позволит антимонопольному органу оперативно восстанавливать нарушенные права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, во внесудебном порядке», — уточнил Васильев.
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