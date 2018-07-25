Подмосковные предприниматели получили около тысячи субсидий

Около тысячи субсидий выдали предпринимателям в Московской области за 4 года. Об этом сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, передает корреспондент «Радио 1».

Она отметила, что денежные средства выдаются предпринимателям для возмещения производственных затрат и дальнейшего развития производства.

— Мы субсидируем затраты на оборудование, первый взнос по лизингу, помогаем социально ориентированным предприятиям: они могут получить в льготную аренду нежилые помещения, — отметила она.