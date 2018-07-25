Подмосковные предприниматели получили около тысячи субсидий 

Власти Московской области регулярно проводят рабочие встречи с представителями бизнеса.
Около тысячи субсидий выдали предпринимателям в Московской области за 4 года. Об этом сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, передает корреспондент «Радио 1».
Она отметила, что денежные средства выдаются предпринимателям для возмещения производственных затрат и дальнейшего развития производства.
— Мы субсидируем затраты на оборудование, первый взнос по лизингу, помогаем социально ориентированным предприятиям: они могут получить в льготную аренду нежилые помещения, — отметила она.