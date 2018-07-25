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Подмосковные предприниматели получили около тысячи субсидий
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Подмосковные предприниматели получили около тысячи субсидий 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Власти Московской области регулярно проводят рабочие встречи с представителями бизнеса.
Около тысячи субсидий выдали предпринимателям в Московской области за 4 года. Об этом сообщила заместитель министра инвестиций и инноваций региона Надежда Карисалова, передает корреспондент «Радио 1».
Она отметила, что денежные средства выдаются предпринимателям для возмещения производственных затрат и дальнейшего развития производства.
— Мы субсидируем затраты на оборудование, первый взнос по лизингу, помогаем социально ориентированным предприятиям: они могут получить в льготную аренду нежилые помещения, — отметила она.
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