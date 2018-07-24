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Жители и сотрудники предприятий Соколиной горы приняли участие в увековечении памяти ополченцев
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Жители и сотрудники предприятий Соколиной горы приняли участие в увековечении памяти ополченцев 

Управа района Соколиная гора 2 часа назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Торжественные мероприятия, приуроченные к 25-летию установки стелы в память о воинах 2-й дивизии народного ополчения Сталинского района и 200-го отдельного морского артдивизиона, прошли в селе Богородицкое в Смоленской области.
В поездке приняли участие представители региональной общественной организации сохранения памяти бойцов 2-й ДНО, потомки добровольцев и руководители музеев, посвященных истории ополчения. Активное содействие в организации поездки оказало АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».
Как рассказали представители «Салюта», работники предприятия, в те времена носившего название «Моторный завод № 24 имени М. В. Фрунзе», принимали участие в битве под Вязьмой в 1941 году. Многие из них погибли, некоторые были взяты в плен или пропали без вести. Поэтому участие в организации патриотической поездки для жителей Соколиной горы — дань памяти павшим воинам, героически сражавшихся за свою Родину и задержавших наступление немецко-фашистских захватчиков.
Фото: предоставлено РОО содействия сохранению памяти бойцов 2-й дивизии народного ополчения.
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