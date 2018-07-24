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В Самарской области разрабатывают программу для снижения производственного травматизма
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В Самарской области разрабатывают программу для снижения производственного травматизма 

Волга Ньюс 2 часа назад
Врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина рассказала, что Россия присоединилась к международному движению «Нулевой травматизм», и наш регион тоже вольется в это движение.
"Вопрос снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости затрагивался и в послании президента России Владимира Путина, и главы региона Дмитрия Азарова, — сказала Ирина Никишина. — При разработке типовой программы «Нулевой травматизм» мы должны сконцентрировать опыт, который есть на предприятиях по снижению травматизма, профилактике профзаболеваний, все ресурсы, которые имеются в различных органах власти. Все они должны быть направлены на одну большую стратегическую цель — снижение травматизма и профзаболеваемости, а это, в конечном итоге — здоровая нация, здоровые граждане Самарской области".
Ирина Никишина отметила, что уровень профзаболеваний и производственного травматизма в регионе снижается. Тем не менее, за прошлый год на производстве погиб 31 человек.
"Вроде бы цифры небольшие, однако за каждой из них стоят человеческие судьбы, — говорит врио министра. — Так что мы этому вопросу уделяем особое внимание".
Причины несчастных случаев различные — люди погибают, когда работают со станками, в результате ДТП, падений с высоты, из-за того, что не соблюдали условия труда, понадеялись «на авось».
"Человеческий фактор всегда присутствует, и наша задача — проводить профилактическую работу, чтобы люди соблюдали безопасность своего труда, — говорит Ирина Никишина. — Мы разработаем план мероприятий, типовую программу, которую могли бы использовать на предприятиях и в организациях, чтобы снизить уровень производственного травматизма и профзаболеваний".
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