В Самарской области разрабатывают программу для снижения производственного травматизма

Врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина рассказала, что Россия присоединилась к международному движению «Нулевой травматизм», и наш регион тоже вольется в это движение.

"Вопрос снижения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости затрагивался и в послании президента России Владимира Путина , и главы региона Дмитрия Азарова , — сказала Ирина Никишина. — При разработке типовой программы «Нулевой травматизм» мы должны сконцентрировать опыт, который есть на предприятиях по снижению травматизма, профилактике профзаболеваний, все ресурсы, которые имеются в различных органах власти. Все они должны быть направлены на одну большую стратегическую цель — снижение травматизма и профзаболеваемости, а это, в конечном итоге — здоровая нация, здоровые граждане Самарской области".

Ирина Никишина отметила, что уровень профзаболеваний и производственного травматизма в регионе снижается. Тем не менее, за прошлый год на производстве погиб 31 человек.

"Вроде бы цифры небольшие, однако за каждой из них стоят человеческие судьбы, — говорит врио министра. — Так что мы этому вопросу уделяем особое внимание".

Причины несчастных случаев различные — люди погибают, когда работают со станками, в результате ДТП, падений с высоты, из-за того, что не соблюдали условия труда, понадеялись «на авось».

"Человеческий фактор всегда присутствует, и наша задача — проводить профилактическую работу, чтобы люди соблюдали безопасность своего труда, — говорит Ирина Никишина. — Мы разработаем план мероприятий, типовую программу, которую могли бы использовать на предприятиях и в организациях, чтобы снизить уровень производственного травматизма и профзаболеваний".