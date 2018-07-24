Убит тележурналист Денис Суворов

В Нижнем Новгороде убит телевизионный журналист Денис Суворов. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Нижний Новгород», где работал репортер.

Суворову было 27 лет. По данным управления Следственного комитета по Нижегородской области, его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 23 июля в районе Казанской набережной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».

Молодой человек вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», а также передачу «10 минут с Политехом». Он также озвучивал спектакли радиотеатра и редактировал портал «вестинн.рф».

По данным следователей, для расследования убийства была создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли и оперативные сотрудники полиции.