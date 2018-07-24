Ещё
Убит тележурналист Денис Суворов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Убит тележурналист Денис Суворов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Нижнем Новгороде убит телевизионный журналист Денис Суворов. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Нижний Новгород», где работал репортер.
Суворову было 27 лет. По данным управления Следственного комитета по Нижегородской области, его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено утром 23 июля в районе Казанской набережной. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По факту смерти заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку».
Молодой человек вел утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», а также передачу «10 минут с Политехом». Он также озвучивал спектакли радиотеатра и редактировал портал «вестинн.рф».
По данным следователей, для расследования убийства была создана совместная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли и оперативные сотрудники полиции.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам470
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть174
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Трамп обрушил рубль55
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение