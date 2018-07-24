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Мобильные амбулатории оказывают помощь жителям Ленобласти
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Мобильные амбулатории оказывают помощь жителям Ленобласти 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
За 6 месяцев 2018 года врачи выездных бригад выехали к пациентам уже 1,5 тысячи раз и оказали помощь 4,9 тысячам жителей отдаленных сел Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, прием в мобильных лабораториях ведут не только врачи общей практики, но и специалисты — хирурги, педиатры, гериатры.
Доктора Ленинградского областного онкодиспансера также включены в состав мобильной помощи, благодаря работе эндоскопической бригады удается выявлять онкологические заболевания у жителей отдаленных районов Ленобласти на ранней стадии.
На данный момент на службе областных врачей состоит 18 передвижных амбулаторий, 3 передвижных мобильных комплекса и 20 автобусов, которые готовы доставить пациентов из сельской местности в центральные районные больницы по утвержденному графику.
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