Мобильные амбулатории оказывают помощь жителям Ленобласти

За 6 месяцев 2018 года врачи выездных бригад выехали к пациентам уже 1,5 тысячи раз и оказали помощь 4,9 тысячам жителей отдаленных сел Ленобласти

Как сообщили в пресс-службе Правительства региона, прием в мобильных лабораториях ведут не только врачи общей практики, но и специалисты — хирурги, педиатры, гериатры.

Доктора Ленинградского областного онкодиспансера также включены в состав мобильной помощи, благодаря работе эндоскопической бригады удается выявлять онкологические заболевания у жителей отдаленных районов Ленобласти на ранней стадии.

На данный момент на службе областных врачей состоит 18 передвижных амбулаторий, 3 передвижных мобильных комплекса и 20 автобусов, которые готовы доставить пациентов из сельской местности в центральные районные больницы по утвержденному графику.