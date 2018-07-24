Фитнесс-браслет Xiaomi Mi Band 3: чем он лучше Mi Band 2?

Официальные российские продажи Xiaomi Mi Band 3 едва стартовали, так что в магазинах можно встретить не только эту модель, но и Mi Band 2. Обе имеют схожие функции, при этом третье поколение все же имеет ряд особенностей. Чем именно Mi Band 3 отличается от предыдущей версии?

Экран: 0,78 дюйма против 0,42 дюйма У Mi Band 3 экран заметно больше, к тому же имеет более высокое разрешение (128 × 80 пикселей против 72 × 40). Он выполнен полностью сенсорным, так что теперь не надо целиться пальцем в кнопку, как на Mi Band 2. Жаль, что теперь «капсула» не утоплена в браслет, а выступает за его верхнюю поверхность — шансов поцарапать или разбить стекло гораздо больше.

Браслет: теперь и на более широкое запястье

Силиконовый ремешок стал длиннее. Тем, кто физически не мог застегнуть ремешок Mi Band 2 на своем запястье, стоит примерить третью версию — разница в крайний положениях составила почти 6 мм.

Защищенность: с ним можно плавать Mi Band 2 имел защиту по IP67 — то есть не боялся дождя или душа, но для работы в воде не был предназначен. Третье поколение защищено уже по IP68 — этот класс допускает постоянное пребывание девайса в воде на глубине до 1 м. То есть плавать с ним в бассейне — без проблем.

Функционал: сообщения на экране + виджеты Одно из главных отличий Mi Band 3 — возможность вывода на экран текстовых сообщений и имени звонящего абонента (если он есть в контактах). Второе поколение могло выдавать лишь уведомления о принятых сообщениях. Функция пока работает с ограниченным количеством приложений, но в следующих прошивках обещают появление большинства популярных мессенджеров.

Кроме того, появились виджеты для фитнес-браслета. Например, можно выводить на экран прогноз погоды. Прочие функции (будильник, замеры пульса, мониторинг сна) у третьего поколения такие же, как у Mi Band 2.

Коммуникации: Bluetooth 4.2 и NFC Одним из стимулов в пользу покупки Mi Band 3 может стать модуль NFC, который предлагается опционально (опция будет доступна с сентября). Если он будет корректно работать в России , даже владельцы бюджетных смартфонов без NFC смогут расплачиваться в магазинах бесконтактным способом.

Обновлена версия Bluetooth — вместо 4.0 (у Mi Band 2) появилась 4.2. Хотя с учетом объема передаваемых данных разница вряд ли будет заметна — по сути, новая версия отличается увеличенной скоростью обмена информацией.

ИТОГО: стоит ли покупать?

Как у любого гаджета, у Mi Band 3 есть как достоинства, так и недостатки. Тем не менее, за почти 2000 руб. это очень неплохой выбор. Преимущества невысокая цена хороший функционал модуль NFC как опция Недостатки выпирающее за поверхность браслета стекло недоработанная русификация Характеристики фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 3 Xiaomi Mi Band 2 Габариты (ШхВхТ), мм 17.9×46.9×12 15.7×40.3×10.5 Вес, г 20 7 Диагональ экрана, дюймы

0,78 0,42 Класс водозащиты

IP68

IP67 Емкость аккумулятора, мА*ч 110 70 Версия Bluetooth

4.2 4.0 Фото: фирма-производитель

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