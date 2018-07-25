РЖД переведет вокзалы на местное время

Информация о прибытии и отправлении поездов на всех вокзалах и остановочных пунктах российских железных дорог будет указываться по местному времени, сообщили в среду в РЖД.

Ранее на всех объектах РЖД эта информация указывалась по московскому времени.

«С 1 августа на всех информационных носителях холдинга «РЖД» сведения о расписании движения поездов как дальнего, так и пригородного сообщения будут отображаться по местному времени, соответствующему часовым поясам субъектов Российской Федерации », — говорится в сообщении РЖД.

В мае аналогичные изменения были внесены в порядок оформления проездных документов на поезда холдинга «РЖД», отправляющиеся с 1 августа текущего года.