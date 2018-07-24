«Дочка» РЖД планирует продавать единый билет на поезда, автобусы и самолеты

"Лидер в сервисах агрегации билетов для перевозок дальнего следования с предложением единого билета, стыкующего железнодорожные перевозки по всем регионам РФ с автобусными и авиаперевозками на комплементарных направлениях, предлагающий наиболее удобный спектр вариантов для мультимодальных маршрутов, охватывающих ключевые востребованные направления дальнего следования", — приводятся в годовом отчете планы из стратегии компании до 2030 года.

В пресс-службе ФПК РИА Новости сообщили, что сервис агрегации (проект «Инновационная мобильность») находится по адресу http://ticket.rzd.ru и в настоящее время функционирует в качестве бета-версии.

"Сервис представляет собой конструктор мультимодальных ж/д-, включая аэроэкспресс, авиа— и автопутешествий, который позволяет оформлять билеты на любые направления. Все желающие могут принять участие в апробации нового портала, о сроках его запуска в постоянную эксплуатацию будет сообщено по итогам тестирования", — рассказали в ФПК.