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«Дочка» РЖД планирует продавать единый билет на поезда, автобусы и самолеты
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«Дочка» РЖД планирует продавать единый билет на поезда, автобусы и самолеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) планирует продавать единые билеты на проезд в поездах дальнего следования, автобусах, самолетах, следует из годового отчета компании.
"Лидер в сервисах агрегации билетов для перевозок дальнего следования с предложением единого билета, стыкующего железнодорожные перевозки по всем регионам РФ с автобусными и авиаперевозками на комплементарных направлениях, предлагающий наиболее удобный спектр вариантов для мультимодальных маршрутов, охватывающих ключевые востребованные направления дальнего следования", — приводятся в годовом отчете планы из стратегии компании до 2030 года.
В пресс-службе ФПК РИА Новости сообщили, что сервис агрегации (проект «Инновационная мобильность») находится по адресу http://ticket.rzd.ru и в настоящее время функционирует в качестве бета-версии.
"Сервис представляет собой конструктор мультимодальных ж/д-, включая аэроэкспресс, авиа— и автопутешествий, который позволяет оформлять билеты на любые направления. Все желающие могут принять участие в апробации нового портала, о сроках его запуска в постоянную эксплуатацию будет сообщено по итогам тестирования", — рассказали в ФПК.
Там добавили, что в то же время в АО «ФПК» уже доступны мультимодальные (ж/д плюс авто) маршруты по таким направлениям, как: Белгород — Алексеевка — Россошь — Адлер/Кисловодск; Бокситы — Серов — Екатеринбург; Валуйки — Старый Оскол — Москва; Вологда — Ярославль — Москва; Кострома — Ярославль — Санкт-Петербург; Москва — Арзамас — Дивеево.
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