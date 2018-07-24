Ещё
Операторов спутникового ТВ обяжут предоставить льготы жителям отдалённых районов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Операторов спутникового ТВ обяжут предоставить льготы жителям отдалённых районов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
До конца года российских спутниковых операторов законодательно обяжут предоставлять доступ к их услугам на льготных основаниях жителям отдалённых районов, которые не охвачены цифровым эфирным телевещанием, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на совещании в Совете Федерации.
По его словам, 1,4 процента населения живут вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением. «Чтобы у них была возможность смотреть цифровое ТВ, в прошлом году мы договорились с крупными операторами спутникового телевидения», — пояснил он.
Волин рассказал, что в Якутии, когда вместо одного спутникового оператора стало три, цены сократились втрое. «Для жителей, которые зарегистрированы в населённых пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного вещания, операторы сделают льготное предложение», — добавил замминистра.
Льготные условия будут заключаться в 30-процентной скидке на комплект оборудования и отмене абонентской платы за пользование услугами «Триколор-ТВ» или «НТВ Плюс». Речь идёт о базовом пакете, пояснил чиновник.
«Мы не исключаем и того, что уже в 2018 году подобное требование к операторам спутниковых услуг может быть зафиксировано на законодательном уровне», — отметил Волин.
С начала 2019 года все регионы России перейдут на цифровое телевидение, аналоговое лишится господдержки. Сами телеканалы будут принимать решение, вещать ли параллельно в двух видах сигнала, либо отключить аналоговый. По словам Волина, дату перехода решено перенести с 1 на 12-е января, чтобы «россияне спокойно встретили Новый год».
Парламентская газета: последние новости
Ространснадзор разбирается с задержками багажа в Шереметьеве Нотариусов обяжут предоставлять в Росрееестр документы о сделках с недвижимостью Госдума рассмотрит проект о безвизовом въезде болельщиков в РФ до конца весенней сессии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня19
Россия стянула военную технику к западным рубежам470
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть174
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Трамп обрушил рубль55
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение