Операторов спутникового ТВ обяжут предоставить льготы жителям отдалённых районов

До конца года российских спутниковых операторов законодательно обяжут предоставлять доступ к их услугам на льготных основаниях жителям отдалённых районов, которые не охвачены цифровым эфирным телевещанием, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на совещании в Совете Федерации

По его словам, 1,4 процента населения живут вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением. «Чтобы у них была возможность смотреть цифровое ТВ, в прошлом году мы договорились с крупными операторами спутникового телевидения», — пояснил он.

Волин рассказал, что в Якутии , когда вместо одного спутникового оператора стало три, цены сократились втрое. «Для жителей, которые зарегистрированы в населённых пунктах, находящихся вне зоны цифрового эфирного вещания, операторы сделают льготное предложение», — добавил замминистра.

Льготные условия будут заключаться в 30-процентной скидке на комплект оборудования и отмене абонентской платы за пользование услугами «Триколор-ТВ» или «НТВ Плюс». Речь идёт о базовом пакете, пояснил чиновник.

«Мы не исключаем и того, что уже в 2018 году подобное требование к операторам спутниковых услуг может быть зафиксировано на законодательном уровне», — отметил Волин.

С начала 2019 года все регионы России перейдут на цифровое телевидение, аналоговое лишится господдержки. Сами телеканалы будут принимать решение, вещать ли параллельно в двух видах сигнала, либо отключить аналоговый. По словам Волина, дату перехода решено перенести с 1 на 12-е января, чтобы «россияне спокойно встретили Новый год».