Чудо-юдо и дебаты по пенсионной реформе

Телезрители откликнулись на предложение редакции телеканала «Саратов 24» вспомнить ассоциацию с известным фильмом или мультфильмом. В социальных сетях уже несколько дней жители активно обсуждают дебаты, которые журналисты устроили по нашумевшей пенсионной реформе. В студии собрались оппоненты: те, кто считает увеличение пенсионного возраста необходимой мерой, и противники реформы.

Важность обсуждения темы, которая касается абсолютно каждого жителя страны, неоспорима. Но некоторые тезисы заставили репортеров и телезрителей иронизировать над ситуацией. Так, редакция сразу же вспомнила спор «мудрецов» из фильма-сказки «Огонь, вода и медные трубы», которые десятилетиями решали, с какой стороны у палки конец. А телезрители, в свою очередь, сравнили происходящее с сюжетом другого шедевра российского кино. Некоторые цитаты из фильма «Варвара-краса, длинная коса» Светлане Зотовой и Елене Калякиной показались актуальными в сегодняшней ситуации.

А мы продолжаем «конкурс» среди наших подписчиков, но на этот раз задача сложнее. Вместе найдем «начало у палки», а сказку о счастливом конце сделаем былью. Оставим критику чуду-юду, ведь в тридесятом царстве-государстве до пенсии теперь нужно жить долго и счастливо. Предлагаем посмотреть полную версию дебатов по пенсионной реформе на сайте saratov24.tv и выбрать самое конструктивное предложение спикеров, ведь скоро второе чтение законопроекта, в котором парламентарии обещали учесть мнение жителей и экспертов.