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Госдума поддержала законопроект о праве научных организаций делать закупки у единственного поставщика
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Госдума поддержала законопроект о праве научных организаций делать закупки у единственного поставщика 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить государственной или муниципальной научной организации осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 93 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из законопроекта следует, что закупка товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в этом случае не должна превышать 400 тыс. руб. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 20 млн руб.
Авторами инициативы является группа депутатов нижней палаты парламента во главе с председателем комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации.
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