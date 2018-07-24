Госдума поддержала законопроект о праве научных организаций делать закупки у единственного поставщика 

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить государственной или муниципальной научной организации осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, предусмотренном п. 5 ч. 1 ст. 93 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Из законопроекта следует, что закупка товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в этом случае не должна превышать 400 тыс. руб. Годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить, не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более 20 млн руб.
Авторами инициативы является группа депутатов нижней палаты парламента во главе с председателем комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславом Никоновым («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации.