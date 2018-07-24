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Националисты сломали АТОшнику челюсть за «Слава Украине!»
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Националисты сломали АТОшнику челюсть за «Слава Украине!» 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил товарищ пострадавшего Виталий Мельниченко в Facebook.
«Сегодня мой товарищ, доброволец российско-украинской войны был чуть не убит в своем родном городе лидером «Национального корпуса» в Черкассах Дмитрием Кухарчуком и его бандой. Этого мы так просто не оставим. Все зафиксировано и передано правоохранительным органам», — указал Мельниченко.
Позже в интервью местному СМИ Мельниченко рассказал детали произошедшего. По его словам, он вместе с товарищем, участником АТО Александром Бородиенко и еще одним другом Олегом Кузнецовым с его женой Татьяной отдыхали в одном из развлекательных заведений города. Узнав о победе украинского боксера Александра Усика, Бородиенко прокричал «Слава Украине». Находившиеся поблизости члены «Национального корпуса» посчитали лозунг слишком громким, в результате чего произошла драка, в которой участник АТО и получил перелом челюсти.
Кроме того, была избита супружеская чета Кузнецовых и сам Мельниченко.
«Для них нет ничего святого. И женщин бьют, и инвалидов. Когда я пытался снять все на камеру, Кухарчук выбил из моих рук телефон и начал бить», — указал Мельниченко.
Пострадавшие обратились в полицию.
Примечательно, что лозунг «Слава Украине!» — националистический. Тот факт, что за его использование члены «Национального корпуса» бьют других людей свидетельствует, что у них своеобразное понимание традиционного украинского национализма.
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