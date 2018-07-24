В медучреждения региона обратились 4,3 тыс. пострадавших от укусов клещей

Обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений. В Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3591 га. По состоянию на 23 июля проведено противоклещевых обработок на территории на 3679,4га.

В Самарской области обработана территория всех летних оздоровительных учреждений (927,85га.). В Самаре акарицидные обработки проведены на площади 567,19 га.

Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 12 063человека.