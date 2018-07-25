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Роспотребнадзор: клещи покусали более 4000 человек в Самарской области
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Роспотребнадзор: клещи покусали более 4000 человек в Самарской области 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области обработали все детские оздоровительные учреждения
В Самарской области зарегистрировано 4387 пострадавших от укусов клещей. Из них 1276 человек — дети до 17 лет. Такие показатели на 23 июля 2018 года озвучили в региональном Роспотребнадзоре.
Специалисты обработали парки, скверы, туристические базы, кладбища и территории, прилегающие к населенным пунктам. Особое внимание уделили обработке детских учреждений.
— На 23 июля 2018 года проведено противоклещевых обработок на территории в 3679,4 гектара, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
При посещении парков и лесных зон специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду, использовать отпугивающие клещей средства-репелленты, а также делать прививки.
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