Роспотребнадзор: клещи покусали более 4000 человек в Самарской области

Самарской области обработали все детские оздоровительные учреждения

В Самарской области зарегистрировано 4387 пострадавших от укусов клещей. Из них 1276 человек — дети до 17 лет. Такие показатели на 23 июля 2018 года озвучили в региональном Роспотребнадзоре

Специалисты обработали парки, скверы, туристические базы, кладбища и территории, прилегающие к населенным пунктам. Особое внимание уделили обработке детских учреждений.

— На 23 июля 2018 года проведено противоклещевых обработок на территории в 3679,4 гектара, — уточнили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

При посещении парков и лесных зон специалисты рекомендуют надевать закрытую одежду, использовать отпугивающие клещей средства-репелленты, а также делать прививки.