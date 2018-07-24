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У США нет оснований для военных операций в Сирии, заявили в Минобороны
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У США нет оснований для военных операций в Сирии, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ: НИКАКИХ ПРАВОВЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ АМЕРИКАНСКИМИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ В СИРИИ ОБЪЕКТИВНО БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ — МО РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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