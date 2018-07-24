В Лысьве расследуют уголовное дело по факту невыплаты зарплат на фабрике

СКР продолжает расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту невыплаты зарплаты работникам чулочно-перчаточной фабрики в Лысьве

По данным следователей, руководство предприятия с апреля по сентябрь 2017 года не выдавало зарплату сотрудникам. Более 400 человек не получили заработанные деньги.

Как сообщает СКР по Пермскому краю , сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление количества потерпевших и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, собираются доказательства.

СКР напоминает, что все жители, состоявшие в трудовых отношениях с ООО «ЛЧПФ», перед которыми имеется задолженность по выплате зарплаты, вправе обратиться в следственное управление СКР по Пермскому краю, подав заявление через интернет-приёмную. Пострадавшие также могут обратиться в следственный отдел Лысьвы.