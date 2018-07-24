В Лысьве расследуют уголовное дело по факту невыплаты зарплат на фабрике 

СКР продолжает расследовать уголовное дело, возбуждённое по факту невыплаты зарплаты работникам чулочно-перчаточной фабрики в Лысьве.
По данным следователей, руководство предприятия с апреля по сентябрь 2017 года не выдавало зарплату сотрудникам. Более 400 человек не получили заработанные деньги.
Как сообщает СКР по Пермскому краю, сейчас следователи проводят следственные действия, направленные на установление количества потерпевших и лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, собираются доказательства.
СКР напоминает, что все жители, состоявшие в трудовых отношениях с ООО «ЛЧПФ», перед которыми имеется задолженность по выплате зарплаты, вправе обратиться в следственное управление СКР по Пермскому краю, подав заявление через интернет-приёмную. Пострадавшие также могут обратиться в следственный отдел Лысьвы.