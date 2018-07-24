Сергей Новиков поддержал идею создания школ медиаволонтеров

ДВОРИКИ ( Владимирская область ), 24 июл — РИА Новости . Начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков поддержал идею создания медиашкол для волонтеров совместно со СМИ. Об этом он заявил на всероссийском образовательном молодежном форуме «Территории смыслов на Клязьме», отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.

"Это улица с двусторонним движением, совершенно точно. Только освещать — это не видеть половины ресурса, потому что волонтеры крайне заинтересованы в том, чтобы об их акциях, об их проектах журналисты рассказывали", — сказал Новиков.

Он также отметил, что при широком освящении СМИ больше людей смогут получить помощь добровольцев.