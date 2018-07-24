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Новиков: СМИ помогут волонтерам донести их идеи до аудитории
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Новиков: СМИ помогут волонтерам донести их идеи до аудитории 

РИА Новости 1 час назад
ДВОРИКИ (Владимирская область), 24 июл — РИА Новости. Представителям добровольческих организаций и волонтерам необходимо довериться средствам массовой информации в вопросе донесения их идей до населения. Такое мнение на форуме «Территория смыслов на Клязьме» высказал начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
"Залог успеха — доверять журналистам, чтобы они донесли ваши идеи. СМИ ориентированы на свою аудиторию и разговаривают с ней на языке, понятном людям" — сказал он, отвечая на вопрос одного из волонтеров.
Новиков также отметил, что зачастую читателям или слушателям может быть непонятен текст от профильных волонтерских сообществ, так как они не разбираются в этой теме.
"Вам может казаться, что методологически ваш текст более правильный, но аудитория его не поймет и забудет. С человеком нужно разговаривать на его языке", — заключил он.
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