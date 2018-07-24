Оплачивать проезд школьников будут муниципалитеты 

Правительство обязало местное самоуправление оплачивать поездки детей на школьных автобусах. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Законопроект вынуждает муниципалитет, где живут дети, вынужденные ездить на учебу в другие районы, финансировать их проезд на школьных автобусах. Документ был принят Государственной Думой в третьем чтении.
«Этот законопроект необходим, так как во многих населённых пунктах в настоящее время закрываются школы», — объяснил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).