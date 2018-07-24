Ещё
Оплачивать проезд школьников будут муниципалитеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Оплачивать проезд школьников будут муниципалитеты 

360tv.ru 2 часа назад
Правительство обязало местное самоуправление оплачивать поездки детей на школьных автобусах. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Законопроект вынуждает муниципалитет, где живут дети, вынужденные ездить на учебу в другие районы, финансировать их проезд на школьных автобусах. Документ был принят Государственной Думой в третьем чтении.
«Этот законопроект необходим, так как во многих населённых пунктах в настоящее время закрываются школы», — объяснил заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР).
360tv.ru: последние новости
Пациентка московской клиники умерла во время интимной пластики Ространснадзор заинтересовали задержки багажа в Шереметьево Школьница из Алтайского края зарубила котенка и похвасталась в Сети. Психолог считает, дело в безнаказанности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый мегамост РФ и другие события дня17
Россия стянула военную технику к западным рубежам461
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть168
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Путин дал добро на новый мегамост813
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение