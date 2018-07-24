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Китай и ЮАР договорились продвигать традиционную дружбу и добиваться еще больших результатов в двусторонних отношениях
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Китай и ЮАР договорились продвигать традиционную дружбу и добиваться еще больших результатов в двусторонних отношениях 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Претория, 24 июля /Синьхуа/ — Китай и ЮАР сегодня договорились продвигать традиционные дружеские отношения и совершенствовать всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эпоху.
В ходе переговоров между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой лидеры двух стран договорились об усилении обменов на высоком уровне, углублении политического взаимодоверия, сопряжении стратегий развития, продвижении практического сотрудничества и наращивании гуманитарных обменов, чтобы народы двух стран могли пользоваться еще большим числом результатов двустороннего сотрудничества. —0—
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