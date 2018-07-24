НЕбьюти-бренды, которые начали делать хорошую косметику

Примеров того, как компания занималась производством двигателей внутреннего сгорания, а потом случайно решила выпустить свой косметический бренд, вспомнить, пожалуй, сложно. Но все же примеры того, как компании, изначально не связанные с бьюти-индустрией пришли к выпуску косметики и парфюмерии есть, в том числе на российском рынке. Особенно много таких примеров, конечно же, в индустрии шоу-бизнеса.

Одним из примеров может служить известная компания Johnson&Johnson с более чем столетней историей, которая начинала свой путь с производства средств дезинфекции: лейкопластыри, содержавшие лекарственные компоненты, гигроскопические ватно-марлевые перевязочные материалы, поставляемые в госпитали, аптеки и врачам. Сегодня, наверное, любой из нас чуть ли не ежеденевно пользуется бьюти-средствами этой компании, а в детской косметике и вовсе можно считать ее чуть ли не эталоном.

Другой пример компании, которая пришла к детской косметике под своим брендом — это Disney. Компания решила не останавливаться только на медиапространстве и вслед за игрушками — сначала на полках брендовых магазинов, а затем и в сетевых ритейлерах — начало появляться большое количество детской декоративной и уходовой косметики, которой, кстати, пользуются и многие взрослые. Тем более сейчас Disney регулярно выпускает коллаборации с известными брендами или выпускает свои собственные коллекции декоративной косметики. И дети тут уже не при чем.

Kylie Cosmetics, Fenty Beauty, Living Proof, Nuance

Есть множество примеров появления косметических брендов из шоу-бизнеса, особенно это широко распространено за границей. Свои парфюмерно-косметические бренды есть у семьи Кардашьян-Дженнер (Kylie Cosmetics), Рианы (Fenty Beauty), Дженнифер Энистон (Living Proof), Сальмы Хайек (Nuance) и этот список можно продолжить. И почти все эти марки пользуются большой любовью бьюти-адептов, особенно первые две.

Минутка юмора

Что касается российских примеров появления парфюмерии и косметики в компании не «бьюти-индустрии», то, сразу приходит на ум линейка селективного парфюма для женщин «Я» от короля всея эстрады Филиппа Киркорова , при этом бренд «Я», как знают многие фанаты певца — это шоу Филиппа.