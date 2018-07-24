Костромичей научат правильно «крякать»

Завтра, 25 июля в Костроме состоится необычный мастер-класс, сообщает охотуправление департамента природных ресурсов Костромской области . Всех желающих научат пользоваться манками — приспособлениями для приманки уток. Бесплатный семинар, организованный студиями Red Calls и Pergama проходит при поддержке местного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В 18 часов на базе ресторана «Старая пристань» охотник Евгений Краснов расскажет, как выбрать манок на любой карман, отдельной темой вынесен вопрос звукоизвлечения и ухода за инструментом. Сообщается, что в течение года будет проведено несколько подобных встреч.

В следующий раз костромичей планируют научить «приманивать» рябчиков или лисиц. Помимо этого, организаторы обещают напоить интересующихся чаем из самовара.

Первый семинар по обмену опытом и владению духовыми манками состоится в Костроме 25 июля в 18.00 в помещении ресторана «Старая пристань».