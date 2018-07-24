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Костромичей научат правильно «крякать»
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Костромичей научат правильно «крякать» 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Завтра, 25 июля в Костроме состоится необычный мастер-класс, сообщает охотуправление департамента природных ресурсов Костромской области. Всех желающих научат пользоваться манками — приспособлениями для приманки уток. Бесплатный семинар, организованный студиями Red Calls и Pergama проходит при поддержке местного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
В 18 часов на базе ресторана «Старая пристань» охотник Евгений Краснов расскажет, как выбрать манок на любой карман, отдельной темой вынесен вопрос звукоизвлечения и ухода за инструментом. Сообщается, что в течение года будет проведено несколько подобных встреч.
В следующий раз костромичей планируют научить «приманивать» рябчиков или лисиц. Помимо этого, организаторы обещают напоить интересующихся чаем из самовара.
Первый семинар по обмену опытом и владению духовыми манками состоится в Костроме 25 июля в 18.00 в помещении ресторана «Старая пристань».
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