Калуга возобновила авиасоощение с Симферополем 

24 июля авиакомпания «РусЛайн» начала выполнять полеты по двум новым направлениям: Калуга-Москва (Внуково) и Калуга— Симферополь. Для первого прилетевшего в калужский аэропорт самолета пожарные машины по традиции «построили» водяную арку, первый пассажир, зарегистрировавшегося на рейс Калуга-Симферополь, получил от авиакомпании в подарок сертификат на бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании туда-обратно. Фото пресс-службы аэропорта «Калуга» Как сообщалось ранее, рейсы будут выполняться с 24 июля по 27 сентября по вторникам и четвергам. Вылет из Калуги в Москву — в 16.45, из Москвы — в 9.30. В Симферополь можно будет улететь в 10.40, обратный рейс назначен на 16.15. Время пути в столицу составит 40 минут, в Крым — 2 часа 20 минут. Как сообщили в аэропорту «Калуга», стоимость билета эконом-класса в Москву без учета тарифов и сборов начинается от 300 рублей, в Симферополь — от 6000 рублей.