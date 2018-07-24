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Собянин заявил о выполнении большинства обещаний, данных в прошлую предвыборную кампанию
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Собянин заявил о выполнении большинства обещаний, данных в прошлую предвыборную кампанию 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Действующий градоначальник и кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин заявил о выполнении практически всех обещаний, данных во время прошлой предвыборной кампании.
"Подавляющее большинство всех предвыборных заявлений, обещаний исполнены, я сам скрупулезно еще раз проверил все, что мы обещали, сверил все цифры и со спокойной совестью могу сказать, что мы действительно многое сделали", — сказал он во вторник в рамках рабочей встречи с доверенными лицами в своем избирательном штабе.
Вместе с тем, по словам Собянина, «это не означает, что в городе нет проблем и нерешенных задач». «Наоборот, мы находимся в середине пути, и нам не замедлять и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперед. Москвы вошла в пятерку лучших городов мира, но постоянно надо стремиться быть первыми», — отметил он.
"Нам необходимо реализовать гигантские проекты в области транспорта, медицины, образования, социальной защиты, экологии. При всем этом громадье планов не надо измерять успех в километрах, миллиардах и миллионах. Наш успех заключается в том, чтобы каждый человек чувствовал, что эти проекты реализуются ради него, что в результате этих проектов он сказал: «Да, город стал более комфортным для меня, более удобным, такой город я люблю», — заключил Собянин.
По его словам, очень важно, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор за кандидата, «который, по их мнению, более приоритетный». «Я буду благодарен всем москвичам, вне зависимости от того, за кого они будут голосовать, и очень важно чтобы они пришли на выборы», — сказал Собянин. Он отметил, что для него чрезвычайно важно чувствовать поддержку москвичей. «Мы реализуем порой очень непростые задачи, порой они очень конфликтные, и нужно достаточно мужества, чтобы на них решиться, поэтому здесь важно ощущение поддержки и твоей правоты», — добавил кандидат.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
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