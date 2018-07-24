В Петербурге утвердили план строительства храма в парке на Канонерском острове

Территориальная комиссия по землепользованию Кировского района приняла решение в пользу храма на Канонерском острове, сообщают «Невские новости». рекомендовать городу отдать спорный участок под храмовый комплекс.

Открытые слушания прошли 16 июля, после чего в администрацию поступило множество обращений со стороны активистов и неравнодушных граждан (в этом материале мы поговорили о ситуации вокруг сквера с местными жителями).

Комиссия по землепользованию района не усмотрела нарушений в плане строительства храма. Судьбу храма дальше будет решать уже городская комиссия под руководством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина . Примечательно, что настоятель будущего храма Нектарий Головкин ранее рассказывал в интервью журналистам, что именно Албин обещал ему этот участок еще 2 года назад.

Напомним, парк, который тянется узкой полосой от Путиловской набережной к другому берегу Канонерского острова, закончили благоустраивать всего полгода назад, в том числе посадили новые саженцы и установили новые скаймейки. Там же находятся две спортивные площадки.

Проект пятиглавой церкви разработала архитектурная мастерская «Вега». Она будет рассчитана на 300 прихожан, также предусмотрено строительство часовни, звонницы и парковки на 18 мест. Заказчиком проекта является Николай Иванович Головкин, он же архимандрит Нектарий. В прошлом — бывший глава комитета защиты культуры, организованного покойным митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычевым). Настоятелем прихода порка еще несуществующего храма на Канонерском Нектарий был назначен в 2016 году.

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