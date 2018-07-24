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Возврат магазинами непроданных товаров носит дискриминационный характер, считает Валеев
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Возврат магазинами непроданных товаров носит дискриминационный характер, считает Валеев 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Возврат нереализованной продукции торговыми сетями носит дискриминационный характер и наносит ущерб отечественным производителям, считает первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»)​.
«Возвраты нереализованных продуктов питания отечественным производителям невыгодны экономике России, разрушают продовольственную безопасность страны и причиняют вред покупателю», — сказал Валеев, комментируя принятие закона о запрете торговым сетям возвращать нереализованные товары производителям.
По мнению Валеева, практика возврата нереализованной продукции носит дискриминационный характер и наносит ущерб экономической безопасности предприятий.
Депутат также подчеркнул, что такая дискриминация происходит только по отношению к отечественным производителям, а иностранные поставщики защищены конвенцией ООН.
«Принятие законопроекта позволит создать дополнительные условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами, а также восстановить социальную справедливость, как в отношении покупателей, так и производителей, отвечающую нормальной логике договорных отношений», — сказал Валеев.
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