Возврат магазинами непроданных товаров носит дискриминационный характер, считает Валеев

«Возвраты нереализованных продуктов питания отечественным производителям невыгодны экономике России , разрушают продовольственную безопасность страны и причиняют вред покупателю», — сказал Валеев, комментируя принятие закона о запрете торговым сетям возвращать нереализованные товары производителям.

По мнению Валеева, практика возврата нереализованной продукции носит дискриминационный характер и наносит ущерб экономической безопасности предприятий.

Депутат также подчеркнул, что такая дискриминация происходит только по отношению к отечественным производителям, а иностранные поставщики защищены конвенцией ООН

«Принятие законопроекта позволит создать дополнительные условия, стимулирующие развитие отечественного производства и обеспечение продовольственного рынка качественными продуктами, а также восстановить социальную справедливость, как в отношении покупателей, так и производителей, отвечающую нормальной логике договорных отношений», — сказал Валеев.