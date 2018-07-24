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СК: Тело Дениса Суворова было найдено в районе Казанской набережной
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СК: Тело Дениса Суворова было найдено в районе Казанской набережной 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Фото из социальной сетиСК: Тело Дениса Суворова было найдено в районе Казанской набережнойСледственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 27-летнего Дениса Суворова. Ранее «Нижегородская правда» писала, что по факту трагедии была организована проверка.
Тело Дениса Суворова было найдено рано утром 23 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.
— Тело 27-летнего молодого человека было обнаружено с признаками насильственной смерти, — уточнила пресс-служба ведомства.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По неофициальным данным, нижегородца забили камнем.
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