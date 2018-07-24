Работу общественного транспорта продлят в Нижнем в день матча Суперкубка

Работу общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде до 1 часа 30 минут минут ночи 27 июля в день матча Суперкубка России по футболу.

Об этом 24 июля, во вторник, в ходе тематического брифинга для СМИ рассказал заместитель директора департамента транспорта и связи Дмитрий Рябушев.

«Станции нижегородского метро, троллейбусы №№ 10, 25, трамвайные маршруты сормовского направления №№6,7, автобусные маршруты в районе стадиона и микрорайона «Седьмое небо» будут работать на посадку пассажиров до 1 часа 30 минут и курсировать с минимальными интервалами движения», — заявил он.

С автомобильной стоянки ФОКа «Мещерский» будут отправляться автобусы по маршрутам №№ 41, 57, 66, 69, 95, 18, 39, 67, 70, 86, Т-138. С остановочного пункта «Стрелка» в направлении нагорной части города будет организовано движение автобусов по маршрутам №№ 26, 40, 43, 61, 50, 91, 92; в направлении заречной части города — по маршрутам №№ 3, 45, 90, 87.

С 16 до 22 часов произойдут небольшие изменения произойдут в пути следования автобуса Т-24. Автобусы, следующие от улицы Карла Маркса в направлении Канавинского моста, проследуют по улице Бетанкура, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, Канавинскому мосту и далее по маршруту. В обратном направлении движение будет организовано по улице Самаркандской, улице Совнаркомовской, улице Керченской, улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Бетанкура, улице Карла Маркса и далее по маршруту.

С 22 до 23 часов 59 минут движение автобусов маршрутов №№ 52, Т-24, следующих от улицы Акмолинской в направлении Канавинского моста, будет организовано по улице Акимова, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, Канавинскому мосту и далее по маршрутам. В обратном направлении движение будет организовано по улице Самаркандской, улице Совнаркомовской, улице Керченской, улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Акимова, улице Акмолинской и далее по маршрутам.

Напомним, встреча Суперкубка начнется в 21:30.