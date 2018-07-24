Ещё
Работу общественного транспорта продлят в Нижнем в день матча Суперкубка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Работу общественного транспорта продлят в Нижнем в день матча Суперкубка 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Работу общественного транспорта продлят в Нижнем Новгороде до 1 часа 30 минут минут ночи 27 июля в день матча Суперкубка России по футболу.
Об этом 24 июля, во вторник, в ходе тематического брифинга для СМИ рассказал заместитель директора департамента транспорта и связи Дмитрий Рябушев.
«Станции нижегородского метро, троллейбусы №№ 10, 25, трамвайные маршруты сормовского направления №№6,7, автобусные маршруты в районе стадиона и микрорайона «Седьмое небо» будут работать на посадку пассажиров до 1 часа 30 минут и курсировать с минимальными интервалами движения», — заявил он.
С автомобильной стоянки ФОКа «Мещерский» будут отправляться автобусы по маршрутам №№ 41, 57, 66, 69, 95, 18, 39, 67, 70, 86, Т-138. С остановочного пункта «Стрелка» в направлении нагорной части города будет организовано движение автобусов по маршрутам №№ 26, 40, 43, 61, 50, 91, 92; в направлении заречной части города — по маршрутам №№ 3, 45, 90, 87.
С 16 до 22 часов произойдут небольшие изменения произойдут в пути следования автобуса Т-24. Автобусы, следующие от улицы Карла Маркса в направлении Канавинского моста, проследуют по улице Бетанкура, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, Канавинскому мосту и далее по маршруту. В обратном направлении движение будет организовано по улице Самаркандской, улице Совнаркомовской, улице Керченской, улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Бетанкура, улице Карла Маркса и далее по маршруту.
С 22 до 23 часов 59 минут движение автобусов маршрутов №№ 52, Т-24, следующих от улицы Акмолинской в направлении Канавинского моста, будет организовано по улице Акимова, улице Мурашкинской, улице Совнаркомовской, улице Советской, Канавинскому мосту и далее по маршрутам. В обратном направлении движение будет организовано по улице Самаркандской, улице Совнаркомовской, улице Керченской, улице Советской, улице Романова, улице Должанской, улице Мурашкинской, улице Акимова, улице Акмолинской и далее по маршрутам.
Напомним, встреча Суперкубка начнется в 21:30.
Newsroom24: последние новости
Новая детская площадка открыта на улице Верхнепечерской в Нижнем Новгороде Тележурналист найден погибшим в Нижнем Новгороде 23 июля Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль79
Новый мегамост РФ и другие события дня20
Россия стянула военную технику к западным рубежам477
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть176
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение