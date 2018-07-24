Ещё
Международный женский форум в сентябре в Петербурге посетят представители более 100 стран
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

Международный женский форум в сентябре в Петербурге посетят представители более 100 стран 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Участие во втором Евразийском женском форуме, который организуют в Санкт-Петербурге в сентябре Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации, подтвердили представители более 100 стран. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный секретарь Совета МПА СНГ Юрий Осипов.
"Мы сейчас занимаемся подготовкой II Евразийского женского форума. Это мероприятие большое, серьезное. К нам 20 сентября приедут представители 100 государств — столько участников подтвердилось на сегодня, но, я думаю, будет еще больше", — сказал Осипов.
В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из разных стран.
Основные мероприятия форума пройдут в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ. Генсек Совета МПА СНГ рассказал, что повестка форума включает дискуссии по различным вопросам. Пленарное заседание будет посвящено теме «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Всего программа женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес— завтраки, экспертные и стратегические сессии.
"У нас будет отдельный круглый стол, который готовит МПА СНГ— «Женщины в культуре: традиции и инновации », модератором которого станет замминистра культуры Российской Федерации — петербурженка Алла Манилова", — добавил Осипов.
Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге 19-21 сентября.
ТАСС: последние новости
Медведев назвал невосполнимой потерей для России уход из жизни Вениамина Яковлева Минобороны РФ: до 200 тыс. беженцев могут скоро вернуться в Сирию из стран ЕС Правозащитная организация обнаружила в Европе незаконную продажу изделий из слоновой кости
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль79
Новый мегамост РФ и другие события дня20
Россия стянула военную технику к западным рубежам477
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть176
Тяжелобольная Терехова не может говорить28
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение