Международный женский форум в сентябре в Петербурге посетят представители более 100 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. Участие во втором Евразийском женском форуме, который организуют в Санкт-Петербурге в сентябре Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации , подтвердили представители более 100 стран. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный секретарь Совета МПА СНГ Юрий Осипов.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой II Евразийского женского форума. Это мероприятие большое, серьезное. К нам 20 сентября приедут представители 100 государств — столько участников подтвердилось на сегодня, но, я думаю, будет еще больше", — сказал Осипов.

В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из разных стран.

Основные мероприятия форума пройдут в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ. Генсек Совета МПА СНГ рассказал, что повестка форума включает дискуссии по различным вопросам. Пленарное заседание будет посвящено теме «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Всего программа женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес— завтраки, экспертные и стратегические сессии.

"У нас будет отдельный круглый стол, который готовит МПА СНГ— «Женщины в культуре: традиции и инновации », модератором которого станет замминистра культуры Российской Федерации — петербурженка Алла Манилова ", — добавил Осипов.

Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге 19-21 сентября.