Международный женский форум в сентябре в Петербурге посетят представители более 100 стран 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Участие во втором Евразийском женском форуме, который организуют в Санкт-Петербурге в сентябре Межпарламентская Ассамблея СНГ и Совет Федерации, подтвердили представители более 100 стран. Об этом сообщил во вторник ТАСС генеральный секретарь Совета МПА СНГ Юрий Осипов.
"Мы сейчас занимаемся подготовкой II Евразийского женского форума. Это мероприятие большое, серьезное. К нам 20 сентября приедут представители 100 государств — столько участников подтвердилось на сегодня, но, я думаю, будет еще больше", — сказал Осипов.
В работе форума примут участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, научного сообщества, общественных организаций, руководители благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из разных стран.
Основные мероприятия форума пройдут в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ. Генсек Совета МПА СНГ рассказал, что повестка форума включает дискуссии по различным вопросам. Пленарное заседание будет посвящено теме «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие». Всего программа женского форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес— завтраки, экспертные и стратегические сессии.
"У нас будет отдельный круглый стол, который готовит МПА СНГ— «Женщины в культуре: традиции и инновации », модератором которого станет замминистра культуры Российской Федерации — петербурженка Алла Манилова", — добавил Осипов.
Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге 19-21 сентября.