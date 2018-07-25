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В Москве в среду начнет работу VI Международный экспертный совет по транспортным вопросам
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В Москве в среду начнет работу VI Международный экспертный совет по транспортным вопросам 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам, который состоится в Москве в среду и 26 июля, специалисты обсудят развитие электротранспорта и беспилотного транспорта, а также ряд других вопросов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Экспертный совет по транспортным вопросам при правительстве Москвы пройдет в столице 25 и 26 июля. В конференции примут участие 18 ведущих транспортных специалистов из разных стран мира. Темы для дискуссий — такси, каршеринг, электротранспорт и беспилотный транспорт», — отмечается в сообщении.
На совете обсудят развитие инфраструктуры для использования городского электротранспорта, создание единой среды мобильности граждан и цифровизацию услуг. В частности, зарубежные специалисты поделятся с российскими экспертами опытом создания сети зарядных станций для электромобилей в крупных мегаполисах мира и построения инфраструктуры для ультрабыстрой зарядки электробусов.
Кроме того, будет обсуждаться концепция мобильности — не как товара, а как услуги, в условиях которой каршеринг становится массовым городским сервисом, а также перспективы транспортных мобильных приложений, постепенно меняющих повседневные модели перемещения и помогающие мегаполисам стать понятные и быстрее.
«Обсуждение таких перспективных для нашего мегаполиса направлений как каршеринг, таксомоторные перевозки, электротранспорт и беспилотный транспорт с привлечением опыта зарубежных экспертов позволит нам правильно обозначить приоритеты, определить векторы развития и прийти к оптимальным решениям в этих областях. Все предложения и инициативы, проработанные в процессе дискуссий, обязательно будут рассмотрены и лягут в основу будущих решений правительства Москвы», — сказал заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Первое заседание Международного экспертного совета по транспортным вопросам при правительстве Москвы, посвященное развитию столичного общественного транспорта, состоялось в 2013 году. В 2014 году темой совета стал наземный городской пассажирский транспорт.
В 2015 году на совете обсуждались билетные решения и небилетные доходы, а в 2016 году основной темой экспертного совета стало развитие парковочного пространства. В прошлом году на совете обсуждались технологии Big Data и роль железнодорожного транспорта в городской мобильности.
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