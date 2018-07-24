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Новый гигантский торговый комплекс создадут в Дубае
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Новый гигантский торговый комплекс создадут в Дубае 

РИА Недвижимость 2 часа назад
ДУБАЙ, 24 июля — РИА Новости. Около строящегося самого высокого здания в мире в Дубае будет создан гигантский торговый комплекс, сообщает во вторник эмиратское издание Arabian Business.
По заявлению компаний Dubai Holding и Emaar, сдаваемая в аренду площадь в новом торговом центре Dubai Square будет в два раза больше, чем в Dubai Mall, который в настоящее время является одним из крупнейших в мире торговых центров.
Новый торговый центр будет расположен в районе Dubai Creek Harbour, где в настоящее время идет строительство самого высокого здания в мире. Небоскреб Dubai Creek Tower превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена Burj Khalifa, который также находится в Дубае.
В торговом центре планируется создать спортивную арену, аквапарк, зимний парк развлечений, центр искусств, а также крупнейший на Ближнем Востоке «китайский квартал».
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