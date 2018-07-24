Выбор «родного языка» не может быть принудительным

Государственная дума одобрила во втором чтении проект изменений федерального закона «Об образовании», который называют законопроектом об изучении родных языков.

Конституция Российской Федерации гарантирует право на свободное пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Вот, собственно, на защиту свободы выбора и направлен одобренный Думой законопроект. Он закрепляет уже сложившуюся практику и вносит лишь одно существенное уточнение, что выбор «родного языка» не может быть принудительным, а должен учитывать письменное мнение родителей или опекунов.

В этом плане российское законодательство идет вполне в русле мировой практики и рекомендаций для стран со схожим языковым многообразием.

Например, итальянский стал общим государственным языком только после объединения Италии в 1861 году. До сих пор это язык, который итальянцы осваивают в общеобразовательной школе. Дома, в семье большинство жителей Италии говорят на собственном диалекте или отдельном языке (например, сардском, каталанском или ладино). В Италии не все языковые меньшинства пользуются равной защитой.

В рамках борьбы Севера Италии за отделение постоянно возникают попытки придать статус языка, например, пьемонтскому диалекту, что конституционный суд признает нелегитимным. Это как если бы в России статус государственного языка Белгородской области был бы присвоен суржику. В Италии закон, предусматривающий учет письменного мнения родителей или опекунов несовершеннолетних при выборе языка образования в младшей школе, был принят в 1999 году.

Одобренный во втором чтении законопроект защищает права русских и представителей других национальностей, проживающих на территориях инонациональных республик на изучение действительного родного для них языка. Собственно, это и есть ключевая поправка, что родным может быть выбран и русский язык.

До 2017 года в Татарстане дети в обязательном порядке изучали татарский язык, несмотря на то, что для примерно трети учащихся родной — русский. Когда выбор родного языка стал добровольным 28,9% смогли реализовать свое конституционное право на изучение родного русского языка, а доля изучающих татарский сократилась до 69,3% — с 391 тыс. учащихся до 271 тыс. учащихся в январе 2018.

Это ни коим образом не означает, что татарский начнет исчезать. Он останется государственным языком Республики Татарстан и языком татарских семей.

Одобренный во втором чтении Госдумой законопроект никак не затрагивает право национальных республик устанавливать собственные госязыки и не ограничивает их изучение как родных в основной программе.

Правда, действующий закон оговаривает, что преподавание родного языка не должно вестись в ущерб государственному. Незнание русского как государственного языка страны, языка межнационального общения в России все-таки существенно ограничивает жизненные шансы и возможности человека.

Закон, напротив, должен стимулировать разработку образовательных программ, учебников на национальных языках, повышать мотивацию к изучению на основе осознанного выбора родного языка.

В многонациональной России проживает 277 народов, использующих 193 языка. В системе образования изучается только 59 языков. Образовательные программы по преподаванию предметов на национальных языках сегодня разработаны только для 13 языков (чувашский, абазинский, якутский, коми, алтайский, татарский, вепский, карельский, финский, крымско-татарский, украинский, греческий, русский), а профильные учебники — только на семи языках.

Вот, чем предстоит заняться тем, кто действительно заинтересован в сохранении и развитии родных языков.