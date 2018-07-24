Ещё
ВЭБ и мэрия Грозного тестируют технологию блокчейн в сфере ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп обрушил рубль
Трамп обрушил рубль

ВЭБ и мэрия Грозного тестируют технологию блокчейн в сфере ЖКХ 

Rambler News Service 54 минуты назад
Центр компетенций блокчейн и цифровых трансформаций ВЭБа запустил в Грозном два пилотных проекта по внедрению технологии блокчейн в области муниципальных сервисов и ЖКХ, сообщает пресс-служба госкорпорации.
«Мэр города Грозного, Ибрагим Закриев, объявил сегодня о запуске двух пилотных автоматизированных систем по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Благодаря усилиям Центра блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБа были созданы платформенные решения на распределенных реестрах, которые повышают прозрачность начисления и списания плат ЖКХ, фиксации договорных обязательств, оптимизируют реализацию сложных услуг для граждан», — отмечается в сообщении.
ВЭБ отмечает, что пилотная версия автоматизированной системы управления платежами ЖКХ и управления муниципальной собственностью позволяет в ближайшей перспективе сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. В свою очередь, руководители региона уверены, что прозрачная и надежная система заключения договоров и начисления выплат, основанная на технологии блокчейн, простимулирует активное развитие малого и среднего бизнеса.
Rambler News Service: последние новости
Прокуратура начала проверку из-за сбоев в доставке багажа в «Шереметьево» Банк «Возрождение» подал иск к тезкам совладельцев Urban Group ФАС выявила нарушения при закупке на содержание участка трассы «Урал» на 1,5 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль93
Новый мегамост РФ и другие события дня22
Россия стянула военную технику к западным рубежам489
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть182
Тяжелобольная Терехова не может говорить30
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение