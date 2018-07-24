ВЭБ и мэрия Грозного тестируют технологию блокчейн в сфере ЖКХ

Центр компетенций блокчейн и цифровых трансформаций ВЭБа запустил в Грозном два пилотных проекта по внедрению технологии блокчейн в области муниципальных сервисов и ЖКХ, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«Мэр города Грозного, Ибрагим Закриев , объявил сегодня о запуске двух пилотных автоматизированных систем по управлению услугами ЖКХ и арендной муниципальной собственностью. Благодаря усилиям Центра блокчейн компетенций и цифровых трансформаций ВЭБа были созданы платформенные решения на распределенных реестрах, которые повышают прозрачность начисления и списания плат ЖКХ, фиксации договорных обязательств, оптимизируют реализацию сложных услуг для граждан», — отмечается в сообщении.

ВЭБ отмечает, что пилотная версия автоматизированной системы управления платежами ЖКХ и управления муниципальной собственностью позволяет в ближайшей перспективе сэкономить до 20% бюджета на администрирование ЖКХ и муниципальных площадей. В свою очередь, руководители региона уверены, что прозрачная и надежная система заключения договоров и начисления выплат, основанная на технологии блокчейн, простимулирует активное развитие малого и среднего бизнеса.