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Правозащитная организация обнаружила в Европе незаконную продажу изделий из слоновой кости
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Правозащитная организация обнаружила в Европе незаконную продажу изделий из слоновой кости 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Изделия из слоновой кости незаконно продают как минимум в 10 европейских странах. Противоречащую нормам международного права торговлю обнаружила международная правозащитная организация Avaaz. Об этом сообщает The Guardian.
Представители Avaaz совершили контрольную закупку изделий из слоновой кости в Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Великобритании. Правозащитники сумели приобрести 109 предметов, которые отправили на экспертизу в Оксфордский университет. Ученые установили, что 20% образцов были изготовлены из бивней животных, убитых после 1990 г., то есть после введенного в 1989 г. ограничения на оборот на этого товара.
75% изделий оказались старше 1947 г. : такие предметы роскоши можно продавать только при наличии разрешающей документации. По словам Берта Вандера, директора Avaaz, это доказывает тот факт, что слоновая кость находится в свободном обороте по всей Европе.
"Мы должны добиться прекращения этой кровавой торговли. Каждый день продажи этих безделушек приближает тот момент, когда навсегда будут уничтожены величественные слоны", — приводит The Guardian слова правозащитника.
Ограничения на торговлю слоновой костью и изделиями из нее ввела ООН в 1989 г. Это должно было уничтожить рынок сбыта драгоценного материала, однако в 2002 г. были сделаны послабления для ряда африканских стран. За последние 29 лет запрет на торговлю бивнями поддержали не только большинство государств, но и компания eBay. Также недавно новые ограничения ввели Гонконг и Китай, которые не только потребляли большое количество слоновой кости, но и являлись странами-производителями.
В настоящее время из-за большого распространения пластмасс различного цвета, прочности и качества спрос на слоновую кость поддерживается за счет ее редкости. Изделия из бивней выступают как элемент элитного потребления. Именно забой в «сувенирных целях» стал причиной стремительного сокращения слонов во всем мире в 1980-е годы.
Материал предоставлен проектом "+1".
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